Мостовой отреагировал на назначение Канчельскиса

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о назначении Андрея Канчельскиса на пост главного тренера брянского «Динамо».

«Не та команда, которая подходит легендарным футболистам? Ну, я еще не слышал об этом. Андрей Канчельскис – один из лучших футболистов в истории нашей страны. Конечно, он заслуживает большего, заслуживает команду получше (не в обиду), так же, как и Мостовой, и многие.

Почему не находят место легендам в хороших клубах? А потому что наши места занимают проходимцы, как это говорил Андрей много раз. Беда нашего футбола основная в этом. Поэтому так и будет продолжаться.

Хороших тренеров мало у нас. Футбол – это большой бизнес, там, где можно заработать сиюминутно. Без всякого образования? Без всего! А потом задают вопрос, почему мы нигде и ничего? Конечно, мы нигде не будем. Потому что когда ты смотришь Францию, Испанию, то там на руководящих постах стоят в прошлом великие футболисты, а у нас не всегда так бывает», – сказал Мостовой.