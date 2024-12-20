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    Мостовой отреагировал на назначение Канчельскиса

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о назначении Андрея Канчельскиса на пост главного тренера брянского «Динамо».

    «Не та команда, которая подходит легендарным футболистам? Ну, я еще не слышал об этом. Андрей Канчельскис – один из лучших футболистов в истории нашей страны. Конечно, он заслуживает большего, заслуживает команду получше (не в обиду), так же, как и Мостовой, и многие.

    Почему не находят место легендам в хороших клубах? А потому что наши места занимают проходимцы, как это говорил Андрей много раз. Беда нашего футбола основная в этом. Поэтому так и будет продолжаться.

    Хороших тренеров мало у нас. Футбол – это большой бизнес, там, где можно заработать сиюминутно. Без всякого образования? Без всего! А потом задают вопрос, почему мы нигде и ничего? Конечно, мы нигде не будем. Потому что когда ты смотришь Францию, Испанию, то там на руководящих постах стоят в прошлом великие футболисты, а у нас не всегда так бывает», – сказал Мостовой.

    • «Динамо» объявило о назначении Канчельскиса 19 декабря.
    • Клуб в следующем году будет играть в дивизионе Б Второй лиги.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1734686837
    ...Саня, хорош уже на каждый движняк реагировать, как датчик движения в сигнализации на полёт мухи...
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    bashnat013
    1734687128
    Мостовой мы видели твой выход на матч спартак -(ротор ,Динамо) мое мнение после этого матча такие как Мостовой которые я не знаю играл ли он вообще в футбол на спортивных сайтах надо блокировать
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    bashnat013
    1734687264
    Два лизуна которые пиарят друг друга таких придур…могут поддерживать только геи
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    The only one
    1734687714
    Кто там ещё вылетел из серебра в дивизион Б Второй лиги? Но царя даже эти не зовут...
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    Gwynbleidd
    1734689095
    Ну как бы Клоп по меркам Мостового вообще тогда не футболист или Фергюсен или Венгер...
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    Ollegator
    1734694366
    Окажите пожалуйста Александру помощь! Он начал уже о себе в третьем лице говорить.. ALARM!
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    ScarlettOgusania
    1734695361
    "когда ты смотришь Францию, Испанию, то там на руководящих постах стоят в прошлом великие футболисты..." Мостовой не чувствует разницу между великими футболистами мира и "великими" в понимании "царя", скажу больше - не все великие футболисты стали великими тренерами, за примерами недалеко ходить - Марадона, Анри, Рауль Гонсалес, но есть и примеры совсем не великих футболистов, но великих тренеров - Клопп, Фергюссон, Венгер, Моуриньо... а уж Канчельскис по меркам "великости" вообще никто как тренер...
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