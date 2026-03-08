Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Иван Кобелев перешел в курский «Авангард».

Также в команду Второй лиги перебрался защитник Денис Трайгель, недавно расторгший контракт с «Локомотивом».

18-летний Кобелев в прошлом году сыграл за основной состав «Спартака» в товарищеском матче с «МЛ Витебск». В составе молодежной команды красно-белых он сыграл в 2025-м 16 матчей в ЮФЛ, забил 1 гол. В системе «Спартака» Кобелев находился с августа 2024 года, когда перешел в клуб из петербургской «Звезды».

19-летний Трайгель был в системе «Локомотива» с 2020 года. В прошлом году он провел за москвичей в ЮФЛ 13 матчей, забил 2 гола. На счету футболиста 11 матчей за юношеские сборные России U15 и U16.