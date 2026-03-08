Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»

Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»

Сегодня, 10:47
4

Полузащитник «Спартака» Иван Кобелев перешел в курский «Авангард».

Также в команду Второй лиги перебрался защитник Денис Трайгель, недавно расторгший контракт с «Локомотивом».

18-летний Кобелев в прошлом году сыграл за основной состав «Спартака» в товарищеском матче с «МЛ Витебск». В составе молодежной команды красно-белых он сыграл в 2025-м 16 матчей в ЮФЛ, забил 1 гол. В системе «Спартака» Кобелев находился с августа 2024 года, когда перешел в клуб из петербургской «Звезды».

19-летний Трайгель был в системе «Локомотива» с 2020 года. В прошлом году он провел за москвичей в ЮФЛ 13 матчей, забил 2 гола. На счету футболиста 11 матчей за юношеские сборные России U15 и U16.

  • «Авангард» в этом году сыграет в группе 3 дивизиона Б Второй лиги.
  • По данным Transfermarkt, контракты клуба с Кобелевым и Трайгелем рассчитаны до конца года.

Еще по теме:
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда» 2
Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола 1
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
Источник: телеграм-канал ФК «Авангард» Курск
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Трансферы Спартак Локомотив Авангард Трайгель Денис Кобелев Иван
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1772960573
А где свои???...
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
3
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
3
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
21
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
15
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
112
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Краснодар»: 8 марта 2026
16:00
1
Экс-игрок «Зенита» – о матче с «Оренбургом»: «Судья сделал все возможное»
15:56
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
13
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
1
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 