Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращения «Акрона» по четырем эпизодам гостевого матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
Она заявила, что во всех случаях судьи принимали верные решения, в том числе верно отменили гол Артема Дзюбы из-за офсайда.
«1-й момент по обращению ФК «Акрон». Время по таймеру: 36 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот «Оренбурга».
Решение: судья правильно отменил взятие ворот «Оренбурга».
Голосование: единогласно.
Мотивировка: Артeм Дзюба находится в положении «вне игры» в момент передачи от Максима Болдырева. Плечо Дзюбы находится ближе к линии ворот соперника, чем стопа предпоследнего игрока обороны Эмила Ценова. ВАР принял верное фактическое решение, исходя из начертания офсайдных линий по указанным крайним точкам игроков.
2-й момент по обращению ФК «Акрон». Время по таймеру: 66 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Акрона» после видеопросмотра.
Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Акрона» после видеопросмотра.
Голосование: единогласно.
Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Акрона» Хетага Хосонова в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука Хосонова была неестественно поднята вверх, отставлена от тела и делала его неестественно больше.
3-й момент по обращению ФК «Акрон». Время по таймеру: 74 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Оренбурга».
Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга».
Голосование: единогласно.
Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Оренбурга» Данилы Ведерникова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Рука Ведерникова находится в естественном положении, очень близко к телу и не увеличивает его площадь.
4-й момент по обращению ФК «Акрон». Время по таймеру: 76 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Оренбурга».
Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга».
Голосование: единогласно.
Мотивировка: контакт мяча с рукой защитника «Оренбурга» Алексея Татаева не является наказуемым. Положение руки Татаева было оправдано его движением в данной ситуации.
Мяч попал в руку после рикошета от его ноги при попытке сыграть в мяч, очевидно изменив направление своего движения», – говорится в сообщении ЭСК.
- Главным судьей встречи был Андрей Прокопов.
- Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отметил, что судья на ВАР Павел Шадыханов в эпизоде с голом Дзюбы использовал те технические возможности, которые у него были: «Да, это выглядело странно, но это офсайд».