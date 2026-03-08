Введите ваш ник на сайте
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»

Сегодня, 12:18

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращения «Акрона» по четырем эпизодам гостевого матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

Она заявила, что во всех случаях судьи принимали верные решения, в том числе верно отменили гол Артема Дзюбы из-за офсайда.

«1-й момент по обращению ФК «Акрон». Время по таймеру: 36 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот «Оренбурга».

Решение: судья правильно отменил взятие ворот «Оренбурга».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Артeм Дзюба находится в положении «вне игры» в момент передачи от Максима Болдырева. Плечо Дзюбы находится ближе к линии ворот соперника, чем стопа предпоследнего игрока обороны Эмила Ценова. ВАР принял верное фактическое решение, исходя из начертания офсайдных линий по указанным крайним точкам игроков.

2-й момент по обращению ФК «Акрон». Время по таймеру: 66 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Акрона» после видеопросмотра.

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Акрона» после видеопросмотра.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Акрона» Хетага Хосонова в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука Хосонова была неестественно поднята вверх, отставлена от тела и делала его неестественно больше.

3-й момент по обращению ФК «Акрон». Время по таймеру: 74 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Оренбурга».

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Оренбурга» Данилы Ведерникова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Рука Ведерникова находится в естественном положении, очень близко к телу и не увеличивает его площадь.

4-й момент по обращению ФК «Акрон». Время по таймеру: 76 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Оренбурга».

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: контакт мяча с рукой защитника «Оренбурга» Алексея Татаева не является наказуемым. Положение руки Татаева было оправдано его движением в данной ситуации.

Мяч попал в руку после рикошета от его ноги при попытке сыграть в мяч, очевидно изменив направление своего движения», – говорится в сообщении ЭСК.

  • Главным судьей встречи был Андрей Прокопов.
  • Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отметил, что судья на ВАР Павел Шадыханов в эпизоде с голом Дзюбы использовал те технические возможности, которые у него были: «Да, это выглядело странно, но это офсайд».

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Оренбург Акрон Дзюба Артем
