«Краснодар» креативно анонсировал матч с «Рубином»

«Краснодар» выложил ролик в преддверии гостевой игры 20-го тура РПЛ против «Рубина».
Для озвучки видео были использованы музыка и слова из популярного сериала «Слово пацана».
На кадрах главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев разговаривает с футболистами.
- Матч в Казани запланирован на воскресенье, 8 марта.
- Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.
- В день встречи ожидается похолодание до –15°C.
- «Краснодар» попросил о переносе игры в связи со слишком низкой температурой, но решения пока нет.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»