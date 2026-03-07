«Краснодар» креативно анонсировал матч с «Рубином»

«Краснодар» выложил ролик в преддверии гостевой игры 20-го тура РПЛ против «Рубина».

Для озвучки видео были использованы музыка и слова из популярного сериала «Слово пацана».

На кадрах главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев разговаривает с футболистами.