Семин высказался о переносе матча «Рубин» – «Краснодар»

Российский тренер Юрий Семин порассуждал о том, стоит ли в текущих условиях проводить игру 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром».

Матч в Казани запланирован на воскресенье, 8 марта.

Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.

В день встречи ожидается похолодание до –15°C.

«Краснодар» попросил о переносе игры в связи со слишком низкой температурой.

«Эти условия не очень комфортные для игры и даже опасные для здоровья, но те, кто утверждает регламент, думают о здоровье игроков.

Многое зависит и от того, где измеряют температуру: у поля или температуру воздуха в целом. Бывали игры, когда температура воздуха была ниже минус 15, но матчи всe-таки состоялись», – сказал Сeмин.