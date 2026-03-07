«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках»: в Первой лиге тренер оригинально объяснил поражение

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский был расстроен на пресс-конференции после матча 23-го тура Первой лиги против «Черноморца» (0:3).
Тренер объяснил поражение так.
«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках», – сказал Поддубский, заявив о низкой самоотдаче своих футболистов.
- Хет-трик в матче оформил арендованный у «Динамо» 20-летний нападающий Александр Хубулов.
- Хабаровский клуб занимает седьмое место в Первой лиге. Отставание от зоны переходных матчей составляет четыре очка.
- «Черноморец» занимает 11-ю строчку. По ходу сезона новороссийский клуб шел в зоне вылета. Зимой команду покинул главный тренер Вадим Евсеев, ушедший в «Динамо Мх».
Источник: «Бомбардир»