«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках»: в Первой лиге тренер оригинально объяснил поражение

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский был расстроен на пресс-конференции после матча 23-го тура Первой лиги против «Черноморца» (0:3).

Тренер объяснил поражение так.

«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках», – сказал Поддубский, заявив о низкой самоотдаче своих футболистов.