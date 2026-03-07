Первый пост Роналду после отъезда из Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил первый пост после вынужденного отъезда из Саудовской Аравии.

Накануне стало известно, что португалец отправляется в Испанию для восстановления от травмы. Сколько оно продлится, в саудовском клубе сообщать не стали.

«Восстанавливаюсь и готов смотреть сегодняшний матч. Вперед, «Аль-Наср»!» – написал Роналду в соцсети и выложил фото.

41-летний нападающий пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

В сезоне-2025/26 Криштиану провeл 26 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 4 ассиста.

На счету португальца 965 голов в профессиональной карьере.

Фото: соцсети Криштиану Роналду