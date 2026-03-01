41-летний Роналду травмировался

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог завершить матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (3:1).

На 80-й минуте футболист получил повреждение, а затем его заменили. На скамейке запасных ему приложили лед в области подколенного сухожилия.

Дальнейшей информации о серьезности повреждения пока не поступало.