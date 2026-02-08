Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мы не будем унижаться перед Криштиану»: новый виток бунта Роналду в Саудовской Аравии

«Мы не будем унижаться перед Криштиану»: новый виток бунта Роналду в Саудовской Аравии

Сегодня, 14:42

Саудовский журналист Валид Аль-Фарадж выступил с позицией насчет забастовки нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

  • 41-летний нападающий уже пропустил 2 матча «Аль-Насра».
  • Он проводит в клубе из Эр-Рияда 4-й год.
  • Португальцу платят более 200 миллионов евро за сезон, но есть информация о долгах по зарплате.

«Общие правила лиги – это красная линия. Ни у кого нет права игнорировать правила. Лига важнее любого футболиста. Роналду должен уважать нормы и соблюдать законы.

Унижаться перед Криштиану мы не будем. Умолять его? Саудовская Аравия намного выше этого.

Роналду в футболе уже лет 500, но в Белый дом попал только в составе делегации Саудовской Аравии. Если бы не она, Криштиану и не мечтал бы увидеть Белый дом», – сказал Аль-Фарадж.

Еще по теме:
Морган в одном предложении описал суть бунта Роналду
Морган отреагировал на забастовку Роналду в Саудовской Аравии
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии 1
Источник: Newsroom.info
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Опытный инсайдер оценил информацию о трансфере Кисляка в «Зенит»
15:05
«Мы не будем унижаться перед Криштиану»: новый виток бунта Роналду в Саудовской Аравии
14:42
«Спартак» не отпустил Угальде в Нидерланды
14:03
8
Морган в одном предложении описал суть бунта Роналду
13:35
Россиянин из ЦСКА может переехать в Бразилию
13:24
7
Во Франции выявили огрехи в игре Сафонова
13:19
2
Легендарный «Пельмень» готов избить игроков «Спартака»: «Просто вырублю»
12:45
14
Фото«Спартаку» придется изменить внешний вид «Лукойл Арены»
12:15
3
«Краснодар» покупает защитника за 350 миллионов рублей
11:59
2
ВидеоСоболев вновь повздорил с журналистами
11:38
10
Все новости
Все новости
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
01:27
7
Морган отреагировал на забастовку Роналду в Саудовской Аравии
00:40
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
Вчера, 22:46
1
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду
Вчера, 11:56
4
«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду
6 февраля
ВидеоФанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду
6 февраля
4
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
6 февраля
4
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
6 февраля
8
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
6 февраля
Губерниев высмеял забастовку Роналду
6 февраля
2
Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду
6 февраля
2
Лучший бомбардир в истории АПЛ раскритиковал Роналду
6 февраля
1
В Саудовской Аравии недовольны забастовкой Роналду
6 февраля
1
В саудовской лиге прокомментировали ситуацию с Роналду
6 февраля
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
5 февраля
5
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
5 февраля
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
5 февраля
5
Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности
5 февраля
2
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист»
5 февраля
6
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
5 февраля
1
Фабрицио Романо сообщил, чем закончился демарш Роналду
4 февраля
Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд
4 февраля
1
Пономарев оскорбил Роналду
4 февраля
14
Бензема назвал азиатский «Реал»
4 февраля
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
4 февраля
2
Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности
4 февраля
7
Канте учинил бунт в Саудовской Аравии
3 февраля
3
Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»
3 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 