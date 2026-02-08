Саудовский журналист Валид Аль-Фарадж выступил с позицией насчет забастовки нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

41-летний нападающий уже пропустил 2 матча «Аль-Насра».

Он проводит в клубе из Эр-Рияда 4-й год.

Португальцу платят более 200 миллионов евро за сезон, но есть информация о долгах по зарплате.

«Общие правила лиги – это красная линия. Ни у кого нет права игнорировать правила. Лига важнее любого футболиста. Роналду должен уважать нормы и соблюдать законы.

Унижаться перед Криштиану мы не будем. Умолять его? Саудовская Аравия намного выше этого.

Роналду в футболе уже лет 500, но в Белый дом попал только в составе делегации Саудовской Аравии. Если бы не она, Криштиану и не мечтал бы увидеть Белый дом», – сказал Аль-Фарадж.