41-летний Роналду – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Португалии определился с заявкой команды для участия в чемпионате мира.
В опубликованный список из 27 футболистов вошли:
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»);
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеус Нуньес («Манчестер Сити»), Нельсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона» / «Аль-Хиляль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»);
Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Саму Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Нападающие: Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэль Леау («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Португалия попала в одну группу с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.