Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и ДР Конго состоится 24 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Сапопан на стадионе «Акрон», начало – в 05:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Колумбия
Колумбия уверенно стартовала на чемпионате мира, обыграв Узбекистан 3:1. Несмотря на пропущенный мяч, команда Нестора Лоренсо контролировала ход встречи и превзошла соперника как по игре, так и по созданным моментам. Эта победа особенно важна перед ключевыми матчами группы.
Серьезных изменений в составе не ожидается – возможна лишь перестановка в опорной зоне, где ожидается выход Ричарда Риоса. Главной силой Колумбии остается атака – команда выиграла 3 последних матча, забив 8 голов. Луис Диас и Хамес Родригес продолжают определять игру впереди.
ДР Конго
Сборная ДР Конго приятно удивила в первом туре, отобрав очки у Португалии (1:1). Несмотря на быстрый пропущенный мяч, команда не растерялась, сравняла счет благодаря голу Йоана Висса и уверенно отбивалась. Этот результат оставил «леопардам» хорошие шансы на выход из группы.
Главный тренер Себастьян Дезабр, скорее всего, снова сделает ставку на схему с пятью защитниками, которая отлично сработала против Португалии. Возможны лишь точечные изменения в центре поля – в основу может вернуться Ноа Садики.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают предпочтение сборной Колумбии. При этом результативного мачта ждать не стоит, уверены БК. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Колумбии
|
1.52
|
1.50
|
Ничья
|
4.20
|
4.15
|
Победа Конго
|
6.90
|
7.00
|
Двойной шанс: Колумбия не проиграет
|
1.11
|
1.10
|
Двойной шанс: Конго не проиграет
|
2.55
|
2.60
|
Тотал меньше 2.5
|
1.67
|
1.65
|
Тотал больше 2.5
|
2.24
|
2.20
|
Фора Колумбии (–1)
|
1.88
|
1.87
|
Фора Конго (+1)
|
1.94
|
1.93
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и тренды
- За последние 14 матчей сборная Конго лишь однажды пропустила больше одного мяча и лишь дважды сыграла на ТБ (2,5).
- В 6 из 10 последних матчей Колумбия пропускала, а ДР Конго забивает в 8 из 10 поединков.
- ДР Конго не проигрывает в основное время в 10 официальных матчах кряду.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Колумбия уверенно стартовала на турнире и находится в хорошей форме – 3 победы подряд и 8 голов за этот отрезок. ДР Конго уже удивила ничьей с Португалией и готова идти по головам фаворитов дальше. Хотя по классу южноамериканцы выглядят сильнее, пробить защитные редуты африканцев будет непросто.
Прогноз: ДР Конго не проиграет.
Тоталы
ДР Конго делает ставку на надежную оборону: за последние 14 матчей команда лишь однажды пропустила больше одного мяча, а только в двух встречах был пробит тотал 2.5. Вскрыть такую защиту Колумбии будет непросто.
Прогноз: ТМ 2.5.
Форы
Конголезцы не проигрывают в основное время уже 10 официальных матчей подряд и умеют навязывать борьбу фаворитам. Следуя нашему прогнозу на непроигрыш Конго, предлагаем более осторожный вариант с плюсовой форой.
Прогноз: ДР Конго (+1).
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!