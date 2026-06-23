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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Колумбия – ДР Конго 24 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Колумбия – ДР Конго 24 июня 2026 года

23 июня, 09:34

Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и ДР Конго состоится 24 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Сапопан на стадионе «Акрон», начало – в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Колумбия

Колумбия уверенно стартовала на чемпионате мира, обыграв Узбекистан 3:1. Несмотря на пропущенный мяч, команда Нестора Лоренсо контролировала ход встречи и превзошла соперника как по игре, так и по созданным моментам. Эта победа особенно важна перед ключевыми матчами группы.

Серьезных изменений в составе не ожидается – возможна лишь перестановка в опорной зоне, где ожидается выход Ричарда Риоса. Главной силой Колумбии остается атака – команда выиграла 3 последних матча, забив 8 голов. Луис Диас и Хамес Родригес продолжают определять игру впереди.

ДР Конго

Сборная ДР Конго приятно удивила в первом туре, отобрав очки у Португалии (1:1). Несмотря на быстрый пропущенный мяч, команда не растерялась, сравняла счет благодаря голу Йоана Висса и уверенно отбивалась. Этот результат оставил «леопардам» хорошие шансы на выход из группы.

Главный тренер Себастьян Дезабр, скорее всего, снова сделает ставку на схему с пятью защитниками, которая отлично сработала против Португалии. Возможны лишь точечные изменения в центре поля – в основу может вернуться Ноа Садики.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают предпочтение сборной Колумбии. При этом результативного мачта ждать не стоит, уверены БК. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Колумбии

1.52

1.50

Ничья

4.20

4.15

Победа Конго

6.90

7.00

Двойной шанс: Колумбия не проиграет

1.11

1.10

Двойной шанс: Конго не проиграет

2.55

2.60

Тотал меньше 2.5

1.67

1.65

Тотал больше 2.5

2.24

2.20

Фора Колумбии (–1)

1.88

1.87

Фора Конго (+1)

1.94

1.93

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и тренды

  • За последние 14 матчей сборная Конго лишь однажды пропустила больше одного мяча и лишь дважды сыграла на ТБ (2,5).
  • В 6 из 10 последних матчей Колумбия пропускала, а ДР Конго забивает в 8 из 10 поединков.
  • ДР Конго не проигрывает в основное время в 10 официальных матчах кряду.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Колумбия уверенно стартовала на турнире и находится в хорошей форме – 3 победы подряд и 8 голов за этот отрезок. ДР Конго уже удивила ничьей с Португалией и готова идти по головам фаворитов дальше. Хотя по классу южноамериканцы выглядят сильнее, пробить защитные редуты африканцев будет непросто.

Прогноз: ДР Конго не проиграет.

Тоталы

ДР Конго делает ставку на надежную оборону: за последние 14 матчей команда лишь однажды пропустила больше одного мяча, а только в двух встречах был пробит тотал 2.5. Вскрыть такую защиту Колумбии будет непросто.

Прогноз: ТМ 2.5.

Форы

Конголезцы не проигрывают в основное время уже 10 официальных матчей подряд и умеют навязывать борьбу фаворитам. Следуя нашему прогнозу на непроигрыш Конго, предлагаем более осторожный вариант с плюсовой форой.

Прогноз: ДР Конго (+1).

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Где смотреть матч Колумбия – ДР Конго: во сколько прямая трансляция 24 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ДР Конго Колумбия
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