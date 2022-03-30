Сборная Дра Конго по футболу

- 30 марта 2022
- 00:37 Марокко и Тунис вышли на чемпионат мира
- 22 января 2022
- 22:40 Египет – Сенегал и другие пары африканских стыков за ЧМ-2022
- 29 апреля 2021
- 16:59 Бывший вице-президент «Ростова»: «Не было никаких подозрений относительно документов Канга»
- 16:55 Экс-игрока «Ростова» Канга обвиняют в подделке документов. Он может быть старше на пять лет 12
- 25 июля 2019
- 09:37 Макелеле может возглавить сборную ДР Конго 2
- 7 июля 2019
- 21:48 Кубок Африки. Мадагаскар по пенальти обыграл ДР Конго в 1/8 финала
- 1 июля 2019
- 00:11 Кубок Африки. Египет и Уганда вышли в 1/8 финала 1
- 27 июня 2019
- 02:14 Кубок Африки. Египет выиграл у ДР Конго, Салах забил гол. Уганда и Зимбабве сыграли вничью
- 7 октября 2017
- 21:59 Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею
- 5 сентября 2017
- 22:26 Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго и Тунис сыграли вничью
- 2 сентября 2017
- 01:40 Отбор на ЧМ-2018. Сборная Мали вдевятером пропустила шесть голов от Марокко, Тунис обыграл ДР Конго
- 29 января 2017
- 21:00 Кубок африканских наций. Сборная Ганы переиграла ДР Конго и вышла в полуфинал благодаря голам братьев Айю 2
- 26 января 2017
- 00:00 Стали известны все пары четвертьфинала Кубка африканских наций 7
- 24 января 2017
- 23:55 Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала 1
- 20 января 2017
- 21:06 Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар, дважды отыгрываясь, добыл ничью с ДР Конго 1
- 16 января 2017
- 23:58 Кубок африканских наций. Сборная ДР Конго вдесятером отстояла победу в матче с Марокко 1
- 13 ноября 2016
- 22:41 Отбор на ЧМ-2018. Боласи принес ДР Конго 3 очка в матче с Гвинеей
- 8 октября 2016
- 22:30 Отбор на ЧМ-2018. Сборная ДР Конго разгромила Ливию благодаря дублю Мбокани