У тренера ДР Конго в день вылета от Англии умер отец

Себастьен Десабр, главный тренер сборной ДР Конго, узнал о смерти отца в день матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Англии.

Конголезцы уступили англичанам со счетом 1:2.

Команда Десабра открыла счет на 7-й минуте, однако во втором тайме Гарри Кейн, нападающий сборной Англии, оформил дубль и перевернул ход встречи.

В 1/8 финала сборная Англии сыграет с Мексикой. Матч состоится 5 июля в Мехико.

На послематчевой пресс-конференции представитель федерации футбола ДР Конго вышел к журналистам и сделал объявление: «Мы объявляем, что тренер потерял своего отца, так что выражаем искренние соболезнования».

49-летний французский специалист ответил «спасибо» и покинул зал, завершив пресс-конференцию.