Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь со 2 на 3 июля стадия 1/16 финала чемпионата мира-2026 продолжится тремя матчами.

В первой игре дня встретятся Испания и Австрия. Победитель встретится с сильнейшим из пары Португалия – Хорватия.

Затем Португалия в статусе номинального хозяина встретится с хорватами.

В утреннем по московскому времени матче встретятся Швейцария и Алжир. Европейцев тренирует Мурат Якин, в 2014-2015 годах работавший в «Спартаке».