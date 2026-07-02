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  • Орлов: «Смешно, когда говорят, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026»

Орлов: «Смешно, когда говорят, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026»

Вчера, 13:54
21

Комментатор Геннадий Орлов призвал объективнее относиться к предполагаемому выступлению России на чемпионате мира-2026.

«А все эти рассуждения о том, что сборная России вышла бы из группы на этом чемпионате мира? Да я просто смеюсь над ними! Как можно такое заявлять? Пока мы не проверим свои силы в официальных турнирах, не стоит даже и заикаться о шансах на ЧМ.

Мы сейчас, увы, далеки от мирового футбола, от звезд, которые за сезон проводят по 60-70 матчей. Мы же играем 30-40 и еще устаем... Футболисты иногда просят дать им передышку и не выпускать на Кубок! Отсюда и такие проблемы с физической готовностью. Не те нагрузки, не та интенсивность. Отсюда и такой травматизм. Все упирается в учебно-тренировочный процесс. Давайте не заниматься лозунгами, а ходить по земле.

А когда человек заявляет, что его в футболе ничем не удивишь и что он будет смотреть ЧМ, начиная с полуфиналов... Годы пройдут – он все поймет», – сказал Орлов.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы не играли четыре сезона еврокубков подряд и пропустят пятый.
  • Ранее сообщалось, что в РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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R_a_i_n
1782991150
Смешно, когда говорит Орлов.
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bossdrago91
1782991484
Комментарий скрыт модератором
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Эдуард-Абязов-vkontakte
1782994116
Комментарий удален пользователем
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zlobny_zenitos
1782994698
Чудной дедулька конечно) Еще Маслаченко был тоже с Перетуриным огнище...как то даже на стадионе с Перетуриным живьем пообщался. Прикольные деды были. Ну а так то деда прав))) Та же Конго нас просто бы физухой задавила...а Сенегал, Алжир...заметьте это я даже про что то типа Бельгии не писал...))) Эх Панова бы сюда, он бы сказал я б и этой Франции 2 забил...100%)))
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Garrincha58
1782997660
Так это все говорят те кто сидит и не вылазеет с ТВ, если вдруг они скажут что то другое их больше никогда не позовут в студию и лишат мало мальски приработка, а чтобы трудиться на благо футбола у них нет ни желания ни мастерства так же как и не было его когда сами мяч пинали Гасилин, Портнягин, Рыков,Дьяков и тд и тп всех сейчас и не вспомнишь, но они все такие блин "спецы" всем советуют критикуют как играть, как тренировать так сами то попробуйте кто вам не даёт лентяи блин
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FFR
1783001129
Россия не то, чтобы выйти из группы, а даже не попала бы в группу.
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VVM1964
1783002490
В группу для начала надо попасть - уже это далеко не факт !☝️
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Sedoi_Goblin
1783005123
Киса..Мы чужие на этом празднике жизни..(О.Бендер).
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subbotaspartak
1783011947
«Смешно, когда говорят, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026, или не вышла»... "Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе...Это науке неизвестно..." - "Карнавальная ночь"
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cska1948
1783015936
Какой чемпионат мира, если у нас и сборной НЕТ? Карпин на каждую игру собирает сборную солянку. Это у Карпина не сборная России, а сборная клубов на ОДНУ игру.
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