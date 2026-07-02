Орлов: «Смешно, когда говорят, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026»

Комментатор Геннадий Орлов призвал объективнее относиться к предполагаемому выступлению России на чемпионате мира-2026.

«А все эти рассуждения о том, что сборная России вышла бы из группы на этом чемпионате мира? Да я просто смеюсь над ними! Как можно такое заявлять? Пока мы не проверим свои силы в официальных турнирах, не стоит даже и заикаться о шансах на ЧМ.

Мы сейчас, увы, далеки от мирового футбола, от звезд, которые за сезон проводят по 60-70 матчей. Мы же играем 30-40 и еще устаем... Футболисты иногда просят дать им передышку и не выпускать на Кубок! Отсюда и такие проблемы с физической готовностью. Не те нагрузки, не та интенсивность. Отсюда и такой травматизм. Все упирается в учебно-тренировочный процесс. Давайте не заниматься лозунгами, а ходить по земле.

А когда человек заявляет, что его в футболе ничем не удивишь и что он будет смотреть ЧМ, начиная с полуфиналов... Годы пройдут – он все поймет», – сказал Орлов.