Стало известно об ошибке судей в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Совет международных футбольных ассоциаций косвенно признал ошибку при удалении форварда сборной Швейцарии Бреля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (1:3).

В IFAB, занимающимся регулированием правил игры в футбол, выпустили циркуляр, где содержится разъяснение вопросов вмешательства ВАР в эпизодах с желтыми карточками.

«Желтая карточка, за исключением второй желтой, может быть пересмотрена только для идентификации игрока, совершившего фол. Сам фол не может быть пересмотрен или изменен», – говорится в документе.