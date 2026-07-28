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Стало известно об ошибке судей в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Сегодня, 16:50

Совет международных футбольных ассоциаций косвенно признал ошибку при удалении форварда сборной Швейцарии Бреля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (1:3).

В IFAB, занимающимся регулированием правил игры в футбол, выпустили циркуляр, где содержится разъяснение вопросов вмешательства ВАР в эпизодах с желтыми карточками.

«Желтая карточка, за исключением второй желтой, может быть пересмотрена только для идентификации игрока, совершившего фол. Сам фол не может быть пересмотрен или изменен», – говорится в документе.

  • Главный арбитр той встречи Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку аргентинцу Леандро Паредесу за фол на Эмболо. Однако после просмотра повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для южноамериканца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче.
  • Согласно циркуляру IFAB, ВАР был не вправе рекомендовать арбитру в поле изменить классификацию нарушения. Следовательно, Эмболо не должен был быть удален.

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Источник: COPE
Чемпионат мира Аргентина Швейцария Эмболо Брель
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