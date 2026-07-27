Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил главное откровение на чемпионате мира-2026.
«Откровением лично для меня стал Месси, который в свои 39 лет продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Если вообще кому-либо доступен.
Столь высокое место Аргентины – его безусловная заслуга», – сказал Месси.
- Аргентина заняла второе место на прошедшем чемпионате мира-2026. В финале сборная уступила со счетом 0:1 Испании.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
- Ранее стало известно, что 39-летний нападающий не собирается в ближайшее время уходить из сборной.
Источник: сайт РФС