Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил главное откровение на чемпионате мира-2026.

«Откровением лично для меня стал Месси, который в свои 39 лет продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Если вообще кому-либо доступен.

Столь высокое место Аргентины – его безусловная заслуга», – сказал Месси.