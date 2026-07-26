Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026

Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026

Сегодня, 12:13

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами», впервые появился на публике после чемпионата мира-2026.

39-летний капитан аргентинской команды сходил на футбол вместе с сыном Матео. Они посетили игру между «Леонесом» из Росарио и «Сентраль Кордовой» в рамках Примеры C – третьего дивизиона чемпионата Аргентины.

Собравшиеся на стадионе болельщики тепло поприветствовали Месси. Заметив направленные на него камеры, аргентинец улыбнулся и помахал рукой, показав, что пребывает в хорошем расположении духа. У входа на арену выстроилась целая очередь из фанатов, желавших увидеть звeздного футболиста.

Фото опубликованы в соцсетях.

  • Это первое появление Месси на людях после мирового первенства, где Аргентина остановилась в шаге от титула, уступив в финале Испании и взяв серебро.
  • На турнире 39-летний форвард финишировал вторым в списке бомбардиров и вторым среди ассистентов.
  • Официально о завершении карьеры в сборной Аргентины Месси пока не объявлял.

Еще по теме:
Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС 1
Ди Мария сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Губерниев назвал ошибкой приглашение Шварца в «Динамо»
16:40
Ещенко высказался об уходе Барко из «Спартака»
16:28
1
«Родина» хочет подписать игроков «Зенита» и «Динамо»
16:19
Стали известны долги «Аль-Насра» – у клуба Роналду серьезные финансовые проблемы
15:50
4
Реакция Губерниева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»
15:38
3
Макаров отреагировал на хейт фанатов «Динамо»
15:21
Круговой рассказал о предложениях из Европы этим летом: «Одно точно было»
14:40
2
«Печально все»: Бакаев – о судействе в матче со «Спартаком»
14:20
14
В Италии высказались против назначения Пирло из-за его связей с Россией
13:49
17
«А что я, должен плакать?» Зобнин – о скандале в матче с «Зенитом»
13:30
6
Все новости
Все новости
Месси оказался частично бразильцем
12:31
5
ФотоМесси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026
12:13
Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС
Вчера, 22:59
1
Ди Мария сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
Вчера, 13:25
Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
Вчера, 08:56
Онопко ответил, кто лучше – Месси, Роналду или Марадона
24 июля
1
Глебов ответил, кто лучше – Месси или Роналду
23 июля
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль
23 июля
Аршавин объяснил, почему Ямаль никогда не будет как Месси
22 июля
6
Бекхэм прокомментировал переход Каземиро в «Интер Майами»
22 июля
Кержаков определил лучшего в истории футбола – это не Месси
22 июля
1
ФотоДвукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС
22 июля
Мостовой предложил Месси сменить игровую позицию
21 июля
1
Бекхэм двумя словами описал Месси по итогам ЧМ-2026
21 июля
2
Кержаков поставил крест на Аргентине после ухода Месси
21 июля
6
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
21 июля
1
ФотоСлезы Месси после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
20 июля
4
«Подлый маленький засранец»: Пирс Морган оскорбил Месси во время финала ЧМ
20 июля
5
ФотоРеакция Месси на пропущенный гол Аргентины от Испании в финале ЧМ
20 июля
39-летний Месси установил рекорд ЧМ
19 июля
1
Трамп ответил на вопрос, кто сильнее – Месси или Роналду
19 июля
2
Трамп впервые прокомментировал отмену дисквалификации Балогуна
18 июля
1
Фото«Иногда сам замечаю это»: российский певец высказался о внешнем сходстве с Месси
18 июля
5
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Мостовой описал Месси двумя словами: «Только глупый может его хейтить»
16 июля
16
Главный фанат Роналду обратился за помощью к Ямалю: «Спаси меня от катастрофы»
16 июля
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+