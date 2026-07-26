Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами», впервые появился на публике после чемпионата мира-2026.
39-летний капитан аргентинской команды сходил на футбол вместе с сыном Матео. Они посетили игру между «Леонесом» из Росарио и «Сентраль Кордовой» в рамках Примеры C – третьего дивизиона чемпионата Аргентины.
Собравшиеся на стадионе болельщики тепло поприветствовали Месси. Заметив направленные на него камеры, аргентинец улыбнулся и помахал рукой, показав, что пребывает в хорошем расположении духа. У входа на арену выстроилась целая очередь из фанатов, желавших увидеть звeздного футболиста.
Фото опубликованы в соцсетях.
- Это первое появление Месси на людях после мирового первенства, где Аргентина остановилась в шаге от титула, уступив в финале Испании и взяв серебро.
- На турнире 39-летний форвард финишировал вторым в списке бомбардиров и вторым среди ассистентов.
- Официально о завершении карьеры в сборной Аргентины Месси пока не объявлял.
Источник: «Бомбардир»