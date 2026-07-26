Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами», впервые появился на публике после чемпионата мира-2026.

39-летний капитан аргентинской команды сходил на футбол вместе с сыном Матео. Они посетили игру между «Леонесом» из Росарио и «Сентраль Кордовой» в рамках Примеры C – третьего дивизиона чемпионата Аргентины.

Собравшиеся на стадионе болельщики тепло поприветствовали Месси. Заметив направленные на него камеры, аргентинец улыбнулся и помахал рукой, показав, что пребывает в хорошем расположении духа. У входа на арену выстроилась целая очередь из фанатов, желавших увидеть звeздного футболиста.

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