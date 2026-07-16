Месси выложил пост после выхода в финал ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026.

«В финале! Мы снова отдали все силы, чтобы провести еще один отличный матч. Большое спасибо всем, кто верил в эту команду!

Аргентина, вперед», – написал Месси в соцсетях.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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