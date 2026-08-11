Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам

Нападающий Федор Смолов не поможет «БроукБойз» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.
Ближайший соперник медийной команды в турнире – «Динамо Киров».
Президент «Броуков» Дмитрий Егоров сообщил, что 36-летний Смолов пропустит матч по пяти причинам.
«1. У Федора есть обязательства перед общим партнером.
2. Смолов практически не тренировался из-за своей занятости.
3. Есть риск получить травму на полях не самого лучшего качества.
4. На Смолова оказывается серьезное давление: есть шанс, что он не забьет, так как «Броуки» играют с командой, претендующей на ФНЛ.
5. Нет 100% понимания, что все будет топ», – сказал Егоров.
- «БроукБойз» и «Динамо Киров» встретятся 12 августа.
- В 1-м раунде Пути регионов Смолов помог «Броукам» победить «БоМиК», сделав ассист.
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»