Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам

Нападающий Федор Смолов не поможет «БроукБойз» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.

Ближайший соперник медийной команды в турнире – «Динамо Киров».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров сообщил, что 36-летний Смолов пропустит матч по пяти причинам.

«1. У Федора есть обязательства перед общим партнером.

2. Смолов практически не тренировался из-за своей занятости.

3. Есть риск получить травму на полях не самого лучшего качества.

4. На Смолова оказывается серьезное давление: есть шанс, что он не забьет, так как «Броуки» играют с командой, претендующей на ФНЛ.

5. Нет 100% понимания, что все будет топ», – сказал Егоров.