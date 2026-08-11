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Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам

11 августа, 14:21
5

Нападающий Федор Смолов не поможет «БроукБойз» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.

Ближайший соперник медийной команды в турнире – «Динамо Киров».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров сообщил, что 36-летний Смолов пропустит матч по пяти причинам.

«1. У Федора есть обязательства перед общим партнером.

2. Смолов практически не тренировался из-за своей занятости.

3. Есть риск получить травму на полях не самого лучшего качества.

4. На Смолова оказывается серьезное давление: есть шанс, что он не забьет, так как «Броуки» играют с командой, претендующей на ФНЛ.

5. Нет 100% понимания, что все будет топ», – сказал Егоров.

  • «БроукБойз» и «Динамо Киров» встретятся 12 августа.
  • В 1-м раунде Пути регионов Смолов помог «Броукам» победить «БоМиК», сделав ассист.

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Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
Россия. Кубок Динамо Киров БроукБойз БроукБойз Смолов Федор
Комментарии (5)
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Цугундeр
1786448229
И шестая... "Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере! ... А ну-ка, поди сюда, Федя. Сядь. ... «Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности».
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Галина Бронемясова
1786448830
[Припев] Первая причина: это ты А вторая: все твои мечты Третья: это все твои слова Я им не поверил едва Четвёртая причина: это ложь Кто прав, кто виноват, не разберёшь Пятая причина: это боль От того, что умерла любовь © Игорь Николаев (он же роскошные усы)
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Mirak92
1786463360
Зачем опубликованы причины? Всем на него абсолютно по..ть
Ответить
Иван Петров 1986
1786630476
Предал ребят, а на него надеялись.
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