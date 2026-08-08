Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов выступил за возвращение пива на футбольные стадионы.
«Исторически на стадионах продавалось пиво. Вот сколько ты выпьешь за весь матч? 2-3 бокала. И что, ты накидаешься? Начнешь буянить, побежишь судью бить? Вряд ли. Тем более сейчас есть Fan ID», – аргументировал Смолов.
- Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
- Власти временно снимали его во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
- РПЛ сейчас на международной паузе.
Источник: ютуб-канал Федора Смолова