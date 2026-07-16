⚡️ ЧМ-2026. Аргентина в полуфинале вырвала волевую победу над Англией (2:1) благодаря ассистентскому дублю Месси

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира-2026.

Команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Англией, уступая до 85-й минуты.

На гол Энтони Гордона забитыми мячами ответили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Обоим ассистировал Лионель Месси.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия в матче за третье место встретится с Францией.

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