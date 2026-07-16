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  • ⚡️ ЧМ-2026. Аргентина в полуфинале вырвала волевую победу над Англией (2:1) благодаря ассистентскому дублю Месси

⚡️ ЧМ-2026. Аргентина в полуфинале вырвала волевую победу над Англией (2:1) благодаря ассистентскому дублю Месси

Сегодня, 00:03
56

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира-2026.

Команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Англией, уступая до 85-й минуты.

На гол Энтони Гордона забитыми мячами ответили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Обоим ассистировал Лионель Месси.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия в матче за третье место встретится с Францией.

Чемпионат мира. 1/2 финала
Англия - Аргентина - 1:2 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Э. Гордон, 55; 1:1 - Э. Фернандес, 85; 1:2 - Л. Мартинес, 90+2.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Англия
Комментарии (56)
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волчарик
1784149454
За такую Аргентину невозможно не болеть.
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волчарик
1784149521
Про Месси уже добавить нечего. В 39 лучший.
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slavа0508
1784149592
Браво Аргентина !!!Чёрт как они это делают ???Выгрызают проигранные матчи ...
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Mirak92
1784149616
Первый тайм лютый антифутбол. Второй огонь. Аргентина полностью заслужила эту победу
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Волжанин064
1784149637
Ну и характер . опять вырвали победу .
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val69
1784149829
Аргентина - огонь!!! Побрили бритов.. Красавцы!!!
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Майк85
1784149866
Кто там топил за Англию! Спокойной ночи! Аргентина вперёд!!!
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Октавиус
1784149874
Зачем Тухель ушел в глухую оборону после забитого гола? Оберегать 1:0, когда в соперниках Месси - максимально дебильное решение
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Alex Flash
1784149910
Мастерство и характер
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NewLife
1784149945
Прекрасная игра двух прекрасных команд. Англичане в конце перешли только на отбивания и, подсев физически, стали ходить пешком. Частично в поражении виноват Тухель, который опоздал с заменами. Арги двужильные просто запрограммированы создавать ураган в конце игры и вырывать победу. Это не простло волевая победа, а супер волевая.
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