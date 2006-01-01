Сезон:
Основной этап
Плей-офф
Общая
Рейтинг 3-х мест
Группа A
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа B
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
1
1
8
3
5
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
0
1
2
2
10
-8
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа E
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
10
4
6
6
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
1
2
1
9
-8
1
Группа F
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
4
6
7
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
7
7
0
4
3
0
0
3
2
12
-10
0
Группа G
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
6
2
4
5
3
1
2
0
5
3
2
5
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
1
2
4
10
-6
1
Группа H
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
2
1
1
5
-4
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
0
1
8
7
1
6
3
1
0
2
8
6
2
3
3
0
0
3
1
12
-11
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа K
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
6
1
5
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
0
3
2
11
-9
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
7
7
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
8
6
2
3
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/16 финала
Германия
1
Парагвай
1
Германия
1 : 1
Парагвай
Франция
3
Швеция
0
Франция
3 : 0
Швеция
ЮАР
0
Канада
1
ЮАР
0 : 1
Канада
Нидерланды
1
Марокко
1
Нидерланды
1 : 1
Марокко
Португалия
2
Хорватия
1
Португалия
2 : 1
Хорватия
Испания
3
Австрия
0
Испания
3 : 0
Австрия
США
2
Босния и Герцеговина
0
США
2 : 0
Босния и Герцеговина
Бельгия
3
Сенегал
2
Бельгия
3 : 2
Сенегал
Бразилия
2
Япония
1
Бразилия
2 : 1
Япония
Кот-д'Ивуар
1
Норвегия
2
Кот-д'Ивуар
1 : 2
Норвегия
Мексика
2
Эквадор
0
Мексика
2 : 0
Эквадор
Англия
2
ДР Конго
1
Англия
2 : 1
ДР Конго
Аргентина
3
Кабо-Верде
2
Аргентина
3 : 2
Кабо-Верде
Австралия
1
Египет
1
Австралия
1 : 1
Египет
Швейцария
2
Алжир
0
Швейцария
2 : 0
Алжир
Колумбия
1
Гана
0
Колумбия
1 : 0
Гана
1/8 финала
Парагвай
0
Франция
1
Парагвай
0 : 1
Франция
Канада
0
Марокко
3
Канада
0 : 3
Марокко
Португалия
0
Испания
1
Португалия
0 : 1
Испания
США
1
Бельгия
4
США
1 : 4
Бельгия
Бразилия
1
Норвегия
2
Бразилия
1 : 2
Норвегия
Мексика
2
Англия
3
Мексика
2 : 3
Англия
Аргентина
3
Египет
2
Аргентина
3 : 2
Египет
Швейцария
0
Колумбия
0
Швейцария
0 : 0
Колумбия
1/4 финала
Франция
2
Марокко
0
Франция
2 : 0
Марокко
Испания
2
Бельгия
1
Испания
2 : 1
Бельгия
Норвегия
1
Англия
2
Норвегия
1 : 2
Англия
Аргентина
3
Швейцария
1
Аргентина
3 : 1
Швейцария
1/2 финала
Франция
0
Испания
2
Франция
0 : 2
Испания
Англия
1
Аргентина
2
Англия
1 : 2
Аргентина
Финал
Испания
1
Аргентина
0
Испания
1 : 0
Аргентина