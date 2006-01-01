Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Новости Видео Календарь Результаты Таблицы Бомбардиры Статистика Сборные Тренеры Судьи Стадионы История
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица чемпионата мира 2026

Сезон:
Основной этап
Плей-офф
Общая
Рейтинг 3-х мест
Группа A
1
Мексика
2
ЮАР
3
Южная Корея
4
Чехия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа B
1
Швейцария
2
Канада
3
Босния и Герцеговина
4
Катар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
1
1
8
3
5
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
0
1
2
2
10
-8
1
Группа C
1
Бразилия
2
Марокко
3
Шотландия
4
Гаити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа D
1
США
2
Австралия
3
Парагвай
4
Турция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа E
1
Германия
2
Кот-д'Ивуар
3
Эквадор
4
Кюрасао
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
10
4
6
6
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
1
2
1
9
-8
1
Группа F
1
Нидерланды
2
Япония
3
Швеция
4
Тунис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
4
6
7
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
7
7
0
4
3
0
0
3
2
12
-10
0
Группа G
1
Бельгия
2
Египет
3
Иран
4
Новая Зеландия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
6
2
4
5
3
1
2
0
5
3
2
5
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
1
2
4
10
-6
1
Группа H
1
Испания
2
Кабо-Верде
3
Уругвай
4
Саудовская Аравия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
2
1
1
5
-4
2
Группа I
1
Франция
2
Норвегия
3
Сенегал
4
Ирак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
0
1
8
7
1
6
3
1
0
2
8
6
2
3
3
0
0
3
1
12
-11
0
Группа J
1
Аргентина
2
Австрия
3
Алжир
4
Иордания
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа K
1
Колумбия
2
Португалия
3
ДР Конго
4
Узбекистан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
6
1
5
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
0
3
2
11
-9
0
Группа L
1
Англия
2
Хорватия
3
Гана
4
Панама
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
0
3
0
4
-4
0
Команда
1
ДР Конго
2
Швеция
3
Эквадор
4
Гана
5
Босния и Герцеговина
6
Алжир
7
Парагвай
8
Сенегал
9
Иран
10
Южная Корея
11
Шотландия
12
Уругвай
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
7
7
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
8
6
2
3
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/16 финала
Германия
1
Парагвай
1
Германия
1 : 1
Парагвай
Франция
3
Швеция
0
Франция
3 : 0
Швеция
ЮАР
0
Канада
1
ЮАР
0 : 1
Канада
Нидерланды
1
Марокко
1
Нидерланды
1 : 1
Марокко
Португалия
2
Хорватия
1
Португалия
2 : 1
Хорватия
Испания
3
Австрия
0
Испания
3 : 0
Австрия
США
2
Босния и Герцеговина
0
США
2 : 0
Босния и Герцеговина
Бельгия
3
Сенегал
2
Бельгия
3 : 2
Сенегал
Бразилия
2
Япония
1
Бразилия
2 : 1
Япония
Кот-д'Ивуар
1
Норвегия
2
Кот-д'Ивуар
1 : 2
Норвегия
Мексика
2
Эквадор
0
Мексика
2 : 0
Эквадор
Англия
2
ДР Конго
1
Англия
2 : 1
ДР Конго
Аргентина
3
Кабо-Верде
2
Аргентина
3 : 2
Кабо-Верде
Австралия
1
Египет
1
Австралия
1 : 1
Египет
Швейцария
2
Алжир
0
Швейцария
2 : 0
Алжир
Колумбия
1
Гана
0
Колумбия
1 : 0
Гана
1/8 финала
Парагвай
0
Франция
1
Парагвай
0 : 1
Франция
Канада
0
Марокко
3
Канада
0 : 3
Марокко
Португалия
0
Испания
1
Португалия
0 : 1
Испания
США
1
Бельгия
4
США
1 : 4
Бельгия
Бразилия
1
Норвегия
2
Бразилия
1 : 2
Норвегия
Мексика
2
Англия
3
Мексика
2 : 3
Англия
Аргентина
3
Египет
2
Аргентина
3 : 2
Египет
Швейцария
0
Колумбия
0
Швейцария
0 : 0
Колумбия
1/4 финала
Франция
2
Марокко
0
Франция
2 : 0
Марокко
Испания
2
Бельгия
1
Испания
2 : 1
Бельгия
Норвегия
1
Англия
2
Норвегия
1 : 2
Англия
Аргентина
3
Швейцария
1
Аргентина
3 : 1
Швейцария
1/2 финала
Франция
0
Испания
2
Франция
0 : 2
Испания
Англия
1
Аргентина
2
Англия
1 : 2
Аргентина
Финал
Испания
1
Аргентина
0
Испания
1 : 0
Аргентина
Главные новости
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+