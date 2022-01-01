Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Новости
Видео
Календарь
Результаты
Таблицы
Бомбардиры
Статистика
Сборные
Тренеры
Судьи
Стадионы
История
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат мира по футболу 2026
Футбольные арбитры
Чемпионат мира 2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Марциняк Шимон
Плоцк
45
2
Оливер Майкл
Нортумберланд
41
3
Тэйлор Энтони
Манчестер
47
4
Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Санта-Крус-де-Тенерифе
43
5
Турпен Клеман
Улинс
44
6
Маккели Данни
Дордрехт
43
7
Цвайер Феликс
Берлин
45
8
Винчич Славко
н/д
46
9
Ковач Иштван
Кареи
41
10
Летексье Франсуа
н/д
37
11
Пенсо Тори
н/д
40
12
Сампайо Вилтон
н/д
44
13
Фигероа Тельо Факундо
Баия-Бланка
н/д
14
Пиньейру Жоау Педру
н/д
н/д
15
Аль-Джассим Абдулрахман
н/д
38
16
Танташев Ильгиз
Бухара
42
17
Мариани Маурицио
Рим
44
18
Фагани Алиреза
Кашмер
48
19
Нюберг Гленн
н/д
37
20
Рамос Паласуэлос Сесар
н/д
42
21
Эскас Эспен
н/д
38
22
Жайед Жалаль
н/д
39
23
Валенсуэла Хесус
н/д
н/д
24
Фишер Дрю
н/д
46
25
Мартинес Саид
н/д
34
26
Махадме Адам
н/д
39
27
Эльфат Исмаил
Остин
44
28
Бейда Дахан
н/д
34
29
Техера Густаво
Монтевидео
38
30
Гарай Кристиан
н/д
37
31
Фалькон Перес Яэль
Буэнос-Айрес
38
32
Аббати Абель Рамон
н/д
36
33
Горбаль Мустафа
н/д
н/д
34
Бартон Иван
Санта-Ана
н/д
35
Ачо Пьер
н/д
33
36
Омар Амин
н/д
н/д
37
Клаус Рафаэл
н/д
н/д
38
Эррера Дарио
н/д
41
39
Аль-Али Омар Мохамед
н/д
39
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+