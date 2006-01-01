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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Бомбардиры чемпионата мира 2026

Сезон:
Позиция:
#
Игрок
Команда
1
Н
Мбаппе К.
2
Н
Месси Л.
3
П
Беллингем Д.
4
Н
Холанд Э.
5
Н
Кейн Г.
6
Н
Дембеле У.
7
Н
Оярсабаль М.
8
Н
Хименес Р.
9
Н
Винисиус
10
Н
Киньонес Х.
11
Н
Сака Б.
12
Н
Роналду К.
13
П
Сарр И.
14
П
Де Кетеларе Ш.
15
Н
Барколя Б.
16
Н
Кунья М.
17
Н
Гакпо К.
18
Н
Хаверц К.
19
Н
Ундав Д.
20
Н
Мартинес Л.
21
П
Унаи А.
22
П
Сайбари И.
23
П
Тилеманс Ю.
24
Н
Саммервил К.
25
П
Мерино М.
26
П
Аяри Я.
27
З
Порро П.
28
Н
Марез Р.
29
П
Фернандес Э.
30
Н
Лукаку Р.
31
П
Тилльман М.
32
Н
Бробби Б.
33
Н
Ндой Д.
34
Н
Неймар
35
Н
Торрес Ф.
36
П
Невеш Ж.
37
Н
Файзуллаев А.
38
П
Забитцер М.
39
П
Каземиро
40
Н
Рамуш Г.
И
Г
Пен
Г/И
8
10
1
1.25
8
8
0
1
8
7
0
0.88
5
7
0
1.4
7
6
1
0.86
8
6
0
0.75
8
5
1
0.63
4
4
1
1
5
4
0
0.8
5
4
0
0.8
7
3
1
0.43
5
3
1
0.6
4
3
0
0.75
4
3
0
0.75
8
3
0
0.38
5
3
0
0.6
4
3
0
0.75
4
3
1
0.75
4
3
0
0.75
7
3
0
0.43
6
2
0
0.33
5
2
0
0.4
4
2
1
0.5
4
2
0
0.5
8
2
0
0.25
4
2
0
0.5
6
2
0
0.33
4
2
0
0.5
7
2
0
0.29
5
2
0
0.4
4
2
0
0.5
4
2
0
0.5
6
2
0
0.33
2
1
1
0.5
8
1
0
0.13
5
1
0
0.2
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
5
1
0
0.2
2
1
0
0.5
И - игры, Г - голы, Пен - голы с пенальти, Г/И - среднее количество голов за игру
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