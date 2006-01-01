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Чемпионат мира по футболу 2026
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Бомбардиры чемпионата мира 2026
Сезон:
2026
2022
2018
2014
2010
2006
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Мбаппе К.
Франция
2
Н
Месси Л.
Аргентина
3
П
Беллингем Д.
Англия
4
Н
Холанд Э.
Норвегия
5
Н
Кейн Г.
Англия
6
Н
Дембеле У.
Франция
7
Н
Оярсабаль М.
Испания
8
Н
Хименес Р.
Мексика
9
Н
Винисиус
Бразилия
10
Н
Киньонес Х.
Мексика
11
Н
Сака Б.
Англия
12
Н
Роналду К.
Португалия
13
П
Сарр И.
Сенегал
14
П
Де Кетеларе Ш.
Бельгия
15
Н
Барколя Б.
Франция
16
Н
Кунья М.
Бразилия
17
Н
Гакпо К.
Нидерланды
18
Н
Хаверц К.
Германия
19
Н
Ундав Д.
Германия
20
Н
Мартинес Л.
Аргентина
21
П
Унаи А.
Марокко
22
П
Сайбари И.
Марокко
23
П
Тилеманс Ю.
Бельгия
24
Н
Саммервил К.
Нидерланды
25
П
Мерино М.
Испания
26
П
Аяри Я.
Швеция
27
З
Порро П.
Испания
28
Н
Марез Р.
Алжир
29
П
Фернандес Э.
Аргентина
30
Н
Лукаку Р.
Бельгия
31
П
Тилльман М.
США
32
Н
Бробби Б.
Нидерланды
33
Н
Ндой Д.
Швейцария
34
Н
Неймар
Бразилия
35
Н
Торрес Ф.
Испания
36
П
Невеш Ж.
Португалия
37
Н
Файзуллаев А.
Узбекистан
38
П
Забитцер М.
Австрия
39
П
Каземиро
Бразилия
40
Н
Рамуш Г.
Португалия
И
Г
Пен
Г/И
8
10
1
1.25
8
8
0
1
8
7
0
0.88
5
7
0
1.4
7
6
1
0.86
8
6
0
0.75
8
5
1
0.63
4
4
1
1
5
4
0
0.8
5
4
0
0.8
7
3
1
0.43
5
3
1
0.6
4
3
0
0.75
4
3
0
0.75
8
3
0
0.38
5
3
0
0.6
4
3
0
0.75
4
3
1
0.75
4
3
0
0.75
7
3
0
0.43
6
2
0
0.33
5
2
0
0.4
4
2
1
0.5
4
2
0
0.5
8
2
0
0.25
4
2
0
0.5
6
2
0
0.33
4
2
0
0.5
7
2
0
0.29
5
2
0
0.4
4
2
0
0.5
4
2
0
0.5
6
2
0
0.33
2
1
1
0.5
8
1
0
0.13
5
1
0
0.2
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
5
1
0
0.2
2
1
0
0.5
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
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