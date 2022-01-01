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Чемпионат мира по футболу 2026
Футбольные стадионы
Чемпионат мира 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Мерседес-Бенц
Атланта
73 000
2
БМО Файлд
Торонто
21 859
3
Люмен Филд
Сиэтл
37 722
4
БиСи Плэйс
Ванкувер
54 500
5
Жилетт Стэдиум
Фоксборо
68 756
6
Шютценвизе
Винтертур
9 400
7
Левайс Стэдиум
Санта-Клара, Калифорния
68 500
8
Ацтека
Мехико
87 523
9
Мет Лайф
Нью-Джерси
82 566
10
Акрон
Сапопан
49 813
11
СоФай Стэдиум
Инглвуд
70 240
12
Эйти-эн-Ти Стэдиум
Арлингтон
94 000
13
Линкольн Файненшал Филд
Филадельфия
67 594
14
NRG
Хьюстон
72 220
15
Эстадио BBVA
Монтеррей
53 529
16
Хард Рок
Майами Гарден
80 120
17
Эрроухед
Канзас
73 000
18
МетЛайф
Ист-Рутерфорд
82 500
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