Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Новости
Видео
Календарь
Результаты
Таблицы
Бомбардиры
Статистика
Сборные
Тренеры
Судьи
Стадионы
История
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат мира по футболу 2026
Сборные по футболу
Сборные ЧМ-2026
#
Сборная
Титулы
Тренер
1
Франция
Зидан Зинедин
2
Аргентина
Скалони Лионель
3
Англия
Тухель Томас
4
Испания
де ла Фуэнте Луис
5
Португалия
Жезуш Жорже
6
Бразилия
Анчелотти Карло
7
Германия
Клопп Юрген
8
Хорватия
Билич Славен
9
Бельгия
ван Боммел Марк
10
Нидерланды
-
11
Швеция
Поттер Грэм
12
Турция
Монтелла Винченцо
13
Швейцария
Якин Мурат
14
Иран
Галенои Амир
15
Уругвай
Форлан Диего
16
Египет
Хассан Хоссам
17
Марокко
Уаби Мохамед
18
Мексика
Агирре Хавьер
19
Чехия
Дения Санти
20
США
Почеттино Маурисио
21
Норвегия
Солбаккен Стале
22
Австрия
Рангник Ральф
23
Колумбия
Лоренцо Нестор
24
Шотландия
-
25
Саудовская Аравия
Донис Гиоргос
26
Узбекистан
Каннаваро Фабио
27
Катар
Лопетеги Хулен
28
Сенегал
Тиав Папе
29
Босния и Герцеговина
Барбарез Сергей
30
Парагвай
Альфаро Густаво
31
Япония
Мориясу Хаджиме
32
Южная Корея
-
33
Эквадор
-
34
Австралия
Попович Тони
35
Гана
Кейруш Карлуш
36
Кот-д'Ивуар
Фаэ Эмерса
37
Канада
Марш Джесс
38
Тунис
Шаабани Моин
39
Алжир
Петкович Владимир
40
Панама
Кристиансен Томас
41
Ирак
Арнольд Грэм
42
Кабо-Верде
«Бубишта» Бриту Педру
43
Новая Зеландия
Базили Даррен
44
ДР Конго
Десабр Себастьен
45
Иордания
Селлами Джамал
46
ЮАР
Броос Уго
47
Кюрасао
Адвокат Дик
48
Гаити
Минье Себастьян
Нет данных по выбранным параметрам
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+