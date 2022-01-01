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Южная Корея
Сборная Южной Корее по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.kfa.or.kr
Тренер:
Роберт Морено
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
Южная Корея – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Южная Корея – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Южная Корея – Венесуэла: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Южная Корея – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Южная Корея – Эквадор: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
16 сентября
Фото
Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Тренеру сборной Южной Кореи угрожают убийством после вылета с ЧМ-2026
29 июня
3
Главный тренер Южной Кореи ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026 и извинился перед страной
28 июня
1
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Видео
Обзор матча ЮАР – Южная Корея голы и лучшие моменты (Видео)
25 июня
ЧМ-2026. Мексика разгромила Чехию (3:0) и набрала 9 очков, ЮАР победила Южную Корею (1:0)
25 июня
3
Трансляция
ЮАР – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Где смотреть матч ЮАР – Южная Корея: во сколько прямая трансляция 25 июня 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Видео
Обзор матча Мексика – Южная Корея: голы и лучшие моменты (Видео)
19 июня
ЧМ-2026. Мексика обыграла Южную Корею (1:0) и вышла в плей-офф
19 июня
3
Трансляция
Мексика – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026
19 июня
В Мексике военные сбили БПЛА на тренировочной базе сборной-участницы ЧМ-2026
18 июня
3
Коэффициенты букмекеров на матч: Мексика – Южная Корея 19 июня 2026 года
18 июня
Где смотреть матч Мексика – Южная Корея: во сколько прямая трансляция 19 июня 2026
18 июня
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