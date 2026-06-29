Тренеру сборной Южной Кореи угрожают убийством после вылета с ЧМ-2026

В Южной Корее усилили меры безопасности в связи с возвращением в страну национальной сборной.

Корейцы вылетели с ЧМ-2026 по итогам группового этапа.

Они набрали 3 очка в 3 турах и не вышли в плей-офф с 3-го места.

После этого Хон Мен Бо ушел в отставку с поста главного тренера.

Управление полиции Инчхона направило в аэропорт 160 сотрудников для обеспечения безопасности сборной. Также будут задействованы 25 сотрудников специальной охраны.

Такое решение принято из-за угроз в адрес Хон Мен Бо. Неизвестные обещали расправиться с тренером после его возвращения в Южную Корею.

«Мы решили направить сотрудников для предотвращения несчастных случаев, которые могут произойти во время приезда команды. Мы будем строго реагировать на любые противоправные действия, включая бросание предметов», – говорится в заявлении полиции.