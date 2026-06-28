Главный тренер Южной Кореи ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026 и извинился перед страной

Хон Мен Бо ушел с поста главного тренера сборной Южной Кореи. 57-летний специалист объявил об этом после вылета национальной команды с ЧМ-2026.
«Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых от нас ждали, и вся ответственность за это лежит исключительно на мне как на главном тренере», – сказал Хон Мен Бо.
- Южная Корея набрала три очка и заняла третье место в группе А.
- Команда не смогла войти в восьмерку лучших сборных, занявших третьи места, и не пробилась в плей-офф.
Источник: Yonhap News