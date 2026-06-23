Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 23 на 24 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится четырьмя матчами. Завершится 2-й тур группового этапа.

Начнется программа дня матчем между Португалией и Узбекистаном. Обе команды не смогли победить в 1-м туре.

Затем свой матч начнут Англия и Гана. Европейцы в случае победы досрочно выйдут в плей-офф. То же самое касается Ганы.

В 2:00 по московскому времени начнется встреча этой же группы между Панамой и Хорватией. В 1-м туре обе команды проиграли.

В утреннем по Москве матче сыграют Колумбия и ДР Конго. Три очка позволят колумбийцам досрочно выйти в плей-офф.