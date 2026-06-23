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  • Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

23 июня, 11:50
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В ночь с 23 на 24 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится четырьмя матчами. Завершится 2-й тур группового этапа.

Начнется программа дня матчем между Португалией и Узбекистаном. Обе команды не смогли победить в 1-м туре.

Затем свой матч начнут Англия и Гана. Европейцы в случае победы досрочно выйдут в плей-офф. То же самое касается Ганы.

В 2:00 по московскому времени начнется встреча этой же группы между Панамой и Хорватией. В 1-м туре обе команды проиграли.

В утреннем по Москве матче сыграют Колумбия и ДР Конго. Три очка позволят колумбийцам досрочно выйти в плей-офф.

Чемпионат мира, 2 тур
Чехия - ЮАР - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Садилек, 6; 1:1 - Т. Мокоена, 83 (с пенальти).
Швейцария - Босния и Герцеговина - 4:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Й. Манзамби, 74; 2:0 - Р. Варгас, 84; 3:0 - Й. Манзамби, 90; 3:1 - Э. Махмич, 90+3; 4:1 - Г. Джака, 90+7 (с пенальти).
Удаления: нет - Т. Мухаремович, 80.
Канада - Катар - 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 - К. Ларин, 16; 2:0 - Д. Дэвид, 29; 3:0 - Д. Дэвид, 45+3; 4:0 - Н. Салиба, 64; 5:0 - М. Насер Аль-Манаи, 75 (в свои ворота); 6:0 - Д. Дэвид, 90+2.
Удаления: нет - Х. Ахмед, 33; А. Мадибо, 53.
Мексика - Южная Корея - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Л. Ромо, 50.
США - Австралия - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - К. Берджесс, 11 (в свои ворота); 2:0 - А. Фримен, 43.
Шотландия - Марокко - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - И. Сайбари, 2.
Бразилия - Гаити - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - М. Кунья, 23; 2:0 - М. Кунья, 36; 3:0 - Винисиус, 45+3.
Турция - Парагвай - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - М. Галарса, 2.
Удаления: нет - М. Альмирон, 45+3.
Нидерланды - Швеция - 5:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Б. Бробби, 5; 2:0 - Б. Бробби, 17; 3:0 - К. Гакпо, 47; 4:0 - К. Гакпо, 54; 4:1 - Э. Эланга, 59; 5:1 - К. Саммервил, 89.
Германия - Кот-д'Ивуар - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Ф. Кессье, 30; 1:1 - Д. Ундав, 68; 2:1 - Д. Ундав, 90+4.
Эквадор - Кюрасао - 0:0 (0:0)
Тунис - Япония - 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 - Д. Камада, 4; 0:2 - А. Уэда, 31; 0:3 - Д. Ито, 69; 0:4 - А. Уэда, 83.
Испания - Саудовская Аравия - 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 - Л. Ямаль, 10; 2:0 - М. Оярсабаль, 21; 3:0 - М. Оярсабаль, 24; 4:0 - Х. Тамбакти, 49 (в свои ворота).
Бельгия - Иран - 0:0 (0:0)
Удаления: Н. Нгой, 66 - нет.
Уругвай - Кабо-Верде - 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 - К. Ленини, 21; 1:1 - М. Араухо, 44; 2:1 - А. Каноббио, 45+6; 2:2 - Х. Варела, 61.
Новая Зеландия - Египет - 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Сурман, 15; 1:1 - М. Зико, 58; 1:2 - М. Салах, 67; 1:3 - Трезеге, 82.
Аргентина - Австрия - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Л. Месси, 38; 2:0 - Л. Месси, 90+5.
Незабитые пенальти: Л. Месси, 9 - нет.
Франция - Ирак - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 14; 2:0 - К. Мбаппе, 54; 3:0 - У. Дембеле, 66.
Норвегия - Сенегал - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Хольмгрен-Педерсен, 43; 2:0 - Э. Холанд, 48; 2:1 - И. Сарр, 53; 3:1 - Э. Холанд, 58; 3:2 - И. Сарр, 90+3.
Иордания - Алжир - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Н. Аль-Рашдан, 36; 1:1 - Н. Бенбуали, 69; 1:2 - А. Гуири, 82.
Португалия - Узбекистан - 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 - К. Роналду, 6; 2:0 - Н. Мендеш, 17; 3:0 - К. Роналду, 39; 4:0 - А. Хусанов, 60 (в свои ворота); 5:0 - Р. Леау, 87.
Англия - Гана - 0:0 (0:0)
Панама - Хорватия - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - А. Будимир, 54.
Колумбия - ДР Конго - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Д. Муньос, 76.

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Источник: «Бомбардир»
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