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Лапочкин ответил, помогают ли судьи Аргентине на ЧМ-2026

Сегодня, 17:57
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о судействе в матчах Аргентины на чемпионате мира-2026.

– Не кажется ли со стороны, что Аргентине подсуживают?

– Нет, не кажется. Единственный момент, о котором мы можем говорить и который мог бы быть судьбоносным, – это неудаление Месси в первом туре. Мы видим, что на этом турнире за такое нарушение удалили Балогуна, но почему‑то отменили наказание. В принципе, этот эпизод – серьезное нарушение правил. Конечно же, должно было быть удаление. А в остальном – мне так не кажется.

– Есть мнение, что сборную Аргентины «охраняют» от ошибок. Вам так не кажется?

– Мне не кажется, потому что удаление Эмболо вызвало у всех какой‑то взрыв: почему‑то все решили, что это первый раз. На этом же чемпионате, в матче США – Парагвай, было ВАР‑вмешательство, когда отменили желтую карточку одному, показали другому. Такие нововведения могут нравиться, могут не нравиться, но прекрасно видно, что Паредес не нарушает правила, а Эмболо откровенно симулирует. За что показали карточку – она у него вторая. Мне кажется, проблема именно в этом. В той же игре, например, на 105‑й минуте было потенциальное удаление еще одного швейцарца. Мне кажется, надо было ему показывать желтую карточку: потом, после этого фола, он случайно наступил. Я не вижу там агрессивного действия. Потенциально кто-то мог бы увидеть, и теоретически швейцарцы могли вдесятером 15 минут доигрывать, а счет был 1:1.

В принципе, на многих чемпионатах каким-то командам благоволят судьи. Сборная Аргентины – топ‑команда, но такой откровенной помощи я не вижу. А что тогда говорить про Англию? В игре с Норвегией, когда кажется, что мяч попадает в камеру, а они подхватывают его и забивают… Что, норвежцам с ума сойти? Как-то все более-менее спокойно. Так что я бы не стал категорично говорить про сборную Аргентины.

– Вы понимаете, почему вокруг аргентинцев такой ажиотаж в плане судейства?

– Наверное, кому‑то кажется, что Аргентина недостойна чемпионства по игре, что им везет где-то, но это их проблемы. Мы видели истерику Египта, сейчас видим – Швейцарии. Там не было судейских ошибок. Мне кажется, не стоит об этом говорить.

– Увидим ли мы истерику Англии?

– Мы знаем все: если надо, они истерику устроят там, где ничего не было. Мне хочется, чтобы мы последние четыре матча на чемпионате мира говорили исключительно о классном футболе. Я понимаю, что мы будем говорить о судействе, но хочется, чтобы мы говорили, как и в четвертьфиналах, о классном судействе.

  • В 1/4 финала Аргентина прошла Швейцарию (3:1).
  • В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится с Англией 17 июля.
  • Аргентина защищает титул.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Аргентина Лапочкин Сергей
Комментарии (2)
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Romeo 123
1783955495
Не только судьи помогают но и организаторы турнира. Как Аргентина вышла в полуфинал и не сыграла ни с одной сборной из топ 10 как? За последние 2 ЧМ у аргентины больше всех назначенных пенальти , как? Только слепой это не видит .
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vvv123
1783959985
Зато англов тащат. Даже неприлично как-то!
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