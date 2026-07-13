Орлов прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Что ж, если сам он согласится, почему бы и нет? Это хорошее приобретение. Он футболист мастеровитый, профессионал, умеет себя готовить.

И, конечно, нужно держать в голове новую формулу лимита на легионеров. Такой исполнитель с российским паспортом питерцам подошел бы.

И потом: для него это тоже станет серьезным вызовом. Приехать на такой стадион, в команду-чемпион. Борьба за титул предстоит серьезнейшая. Это все в Питере понимают.

Ведь нельзя исключать, что со следующего сезона первое место будет давать российским клубам право выступать в Лиге чемпионов», – сказал Орлов.