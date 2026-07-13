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Орлов прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»

13 июля, 16:56
9

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Что ж, если сам он согласится, почему бы и нет? Это хорошее приобретение. Он футболист мастеровитый, профессионал, умеет себя готовить.

И, конечно, нужно держать в голове новую формулу лимита на легионеров. Такой исполнитель с российским паспортом питерцам подошел бы.

И потом: для него это тоже станет серьезным вызовом. Приехать на такой стадион, в команду-чемпион. Борьба за титул предстоит серьезнейшая. Это все в Питере понимают.

Ведь нельзя исключать, что со следующего сезона первое место будет давать российским клубам право выступать в Лиге чемпионов», – сказал Орлов.

  • Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
  • 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
  • «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Зенит Головин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Good_win_ФКСМ
1783953211
захочет ли игрок с именем и традиционной ориентацией завершать карьеру и становиться заднеприводным.... не все такие продажные, как старый маразматик..
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Цугундeр
1783953871
Дед на даче.. без Wi-Fi..(
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R_a_i_n
1783956603
Гена все лигой чемпионов грезит😅
Ответить
IVANRUS777
1783957813
Его тут ждёт суверенный интернет, очереди за бензином, атаки бпла. Конечно нужно скорее переезжать из Монако. Головин же только об этом и мечтает.
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boris63
1783985207
А захочет ли Головин перейти к Зинке, думаю вряд ли. Санька лучше выберет Саудитов, бабла заработать и поиграть с известными всему миру игроками, будет что на пенсии вспомнить. Да и Зинка не даст столько, сколько Саудиты.
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vvv123
1784018513
Гена, лучше и дешевле судью купить, чем связываться с непонятным жлобом до бабла!
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