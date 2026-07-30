Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне

«ПСЖ» продвинулся в переговорах с «Пармой» о покупке японского вратаря Зиона Сузуки.
Парижане в последние дни контактировали с итальянским клубом, самим 23-летним голкипером и его представителями. «Парма» рассчитывает выручить за Сузуки около 30 миллионов евро – эта сумма не станет препятствием для «ПСЖ».
Основным вратарем «ПСЖ» остается Матвей Сафонов. Прошлым летом парижский клуб потратил более 50 миллионов евро с учетом бонусов на переход Люки Шевалье, но именно Сафонов сохранит за собой первый номер в сезоне-2026/27. Поэтому, если сделка по Сузуки состоится, «ПСЖ» готов сразу отправить японца в аренду, чтобы обеспечить ему постоянную игровую практику в первом сезоне.
- Сузуки провел 57 матчей в Серии А за два сезона и к 23 годам накопил 28 игр за сборную Японии.
- Интерес к вратарю также проявлял «Ювентус».
- «ПСЖ» начнет сезон матчем за Суперкубок УЕФА.
Источник: Football Italia