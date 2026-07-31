«Зенит» не отказался от Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин все еще может стать игроком «Зенита».
Петербургский клуб подготовит предложение по футболисту сборной России до закрытия летнего трансферного окна (в РПЛ – 10 сентября).
Потенциальную сделку уже одобрили главный тренер «Зенита» Сергей Семак и председатель правления клуба Константин Зырянов.
Чтобы переход осуществился, стороны должны договориться о сумме компенсации за Головина и размере его зарплаты в Санкт-Петербурге.
На российского хавбека также претендуют клубы из Турции и Саудовской Аравии.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.