Сборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана

Сборная Франции обновила эмблему после назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Новый логотип Федерация футбола Франции показала в соцсети X. Галльский петух – традиционный символ страны – на эмблеме остался. При этом на логотипе появилось слово «Франция», а аббревиатура FFF стала менее заметной.