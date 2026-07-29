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Сборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана

Сегодня, 19:59

Сборная Франции обновила эмблему после назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Новый логотип Федерация футбола Франции показала в соцсети X. Галльский петух – традиционный символ страны – на эмблеме остался. При этом на логотипе появилось слово «Франция», а аббревиатура FFF стала менее заметной.

  • Предыдущий вариант эмблемы был принят в 2018 году, когда французы выиграли чемпионат мира в России. Тогда на логотип добавили вторую звезду – в честь второго мирового титула в истории команды.
  • Ранее Федерация футбола Франции сообщила о подписании четырехлетнего контракта с Зиданом.
  • Он сменил Дидье Дешама, который возглавлял национальную сборную с 2012 года.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Франция Зидан Зинедин
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