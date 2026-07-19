Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова на ближайший сбор.
«Список будет расширенный, Виталий Витальевич Кафанов следит за вратарями внимательно. Конечно, с Сафоновым. Его очень хотят видеть и болельщики. Если не будет травмы, то приедет в сборную», – сказал Карпин.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: ТАСС