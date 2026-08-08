Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Россиянин отыграл 77 минут.

«Классная игра и качественный спарринг. Соперник сыграл достойно, была суперинтересная игра. Много моментов, которые нужно будет разобрать. Были и спасения, и голы, и страховки, и игра ногами. В общем, практически весь набор для вратарской теории. Думаю, что для меня это максимально полезный матч на данном этапе подготовки. Как с точки зрения игровых ощущений, так и в плане материала для дальнейшего разбора.

А вообще, получается, что на этом наша предсезонка и закончилась. Две недели работы, два спарринга. Дальше сразу два Суперкубка подряд. 12 августа играем с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА, а уже 16‑го едем в Ланс играть за Суперкубок Франции. Дальше уже только официальные матчи», – написал Сафонов.