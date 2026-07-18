«Локомотив» проиграл дома другому клубу РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над «Локомотивом» в товарищеском матче со счетом 3:1. Полузащитник Александар Юкич записал на свой счет два забитых мяча.

Встреча прошла на клубной базе московской команды. Счет открыл хавбек «Рубина» Назми Грипши, поразивший ворота соперника на 20-й минуте. Спустя 18 минут Юкич удвоил преимущество гостей.

Форвард «Локомотива» Никита Салтыков отыграл один мяч перед самым перерывом, отличившись на 44-й минуте. Однако на 88-й минуте Юкич оформил дубль и установил окончательный счет – 3:1.