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«Локомотив» проиграл дома другому клубу РПЛ

Вчера, 17:43
5

Казанский «Рубин» одержал победу над «Локомотивом» в товарищеском матче со счетом 3:1. Полузащитник Александар Юкич записал на свой счет два забитых мяча.

Встреча прошла на клубной базе московской команды. Счет открыл хавбек «Рубина» Назми Грипши, поразивший ворота соперника на 20-й минуте. Спустя 18 минут Юкич удвоил преимущество гостей.

Форвард «Локомотива» Никита Салтыков отыграл один мяч перед самым перерывом, отличившись на 44-й минуте. Однако на 88-й минуте Юкич оформил дубль и установил окончательный счет – 3:1.

  • По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» финишировал на третьем месте в РПЛ с 53 очками.
  • «Рубин» с 43 баллами занял восьмую строчку.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив
Комментарии (5)
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рылы
1784387259
да вы уже реально задрали не писать название клуба в заголовке. рубин нонэйм какой-то, что?
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рылы
1784387434
жду заголовок через 3,5 часа: стал известен результат петербургского и московского клубов в матче за суперкубок. пробивайте днище полностью, мамкины кликбейтеры.
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zigbert
1784446907
Можно сказать что другой клуб хорошо подготовился к сезону.
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