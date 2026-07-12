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  • Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас

Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас

Сегодня, 18:48

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия после победы над «Спартаком» (2:0) в товарищеском матче сказал, что у него хорошие отношения с красно-белыми.

«У меня остались хорошие отношения со «Спартаком», всегда это говорил. Конечно, всегда приятно выходить на поле против «Спартака». В команде и штабе осталось много знакомых ребят», – сказал Джикия.

  • 32-летний Джикия в минувшем сезоне провел 17 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
  • Летом он перешел из турецкого клуба в «Локомотив» на правах свободного агента.
  • Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 годы.

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Источник: Metaratings.ru
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Джикия Георгий
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