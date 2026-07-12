Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия после победы над «Спартаком» (2:0) в товарищеском матче сказал, что у него хорошие отношения с красно-белыми.
«У меня остались хорошие отношения со «Спартаком», всегда это говорил. Конечно, всегда приятно выходить на поле против «Спартака». В команде и штабе осталось много знакомых ребят», – сказал Джикия.
- 32-летний Джикия в минувшем сезоне провел 17 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
- Летом он перешел из турецкого клуба в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 годы.
Источник: Metaratings.ru