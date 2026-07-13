Семак высказался о жизнеспособности связки Соболев – Аугусто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, совместимы ли друг с другом нападающие Александр Соболев и Фелипе Аугусто.

Оба форварда приняли участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (3:1) и забили по голу.

– Был короткий отрезок во втором тайме, когда Фелипе Аугусто и Соболев находились вместе на поле. В этом сочетании получился и гол. Насколько жизнеспособна такая связка?

– Мы уже говорили после перехода Фелипе Аугусто, что это футболист, который номинально может играть на трех позициях. И, в принципе, в этом ничего странного нет, что он вышел на позиции второго нападающего.

Думаю, что у нас есть опция так его использовать. Посмотрим, кто будет лучше готов в определенный день. Если оба наших нападающих хорошо будут выглядеть, есть опция, при которой они могут, конечно, играть вместе.

– А можно ли сказать, что, может быть, в будущем это будет такая же связка, как в свое время была у Дзюбы и Азмуна?

– Посмотрим. Мы только за, если такое получится.