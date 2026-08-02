Семак прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Оренбургом».

«Зенит» победил «Оренбург» во втором туре РПЛ со счетом 3:0.

Все три гола забил нападающий Максим Глушенков.

Петербуржцы набрали шесть очков и вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

– Учитывая весенний результат, мартовский, как-то по-особому настраивались на «Оренбург»?

– Мы всегда настраиваемся на все команды. И против нас по-особому все настраиваются. И, конечно, мы помним два нереализованных пенальти, обидное поражение. Здесь, конечно, хотелось нам победить в этот раз. И я рад, что нам удалось сегодня победить и достаточно уверенно.

– 3:0, и все три гола забивает один и тот же человек. Может быть, вам больше хотелось бы, чтобы голы более равномерно распределялись?

– Нет, абсолютно. Я и не только я – наверное, вся команда счастлива, во-первых, что Максим забил, и самое главное, что команда выиграла. Сегодня Максим был хорошо, прошлую игру Соболев прекрасно сыграл, следующий матч здорово проведет другой игрок, который оставит наиболее яркое впечатление. Мы только рады индивидуальным достижениям наших игроков, но, конечно, командная игра и результат превыше всего.

– В прошлом матче вы заменили Максима Глушенкова в перерыве. Сегодня у него полный матч. Какой-то у него психологический факт замены в прошлом матче был, что у него сегодня такой фантастический матч?

– Сложно сказать, насколько замена повлияла или не повлияла. Действительно, в первом матче Максим не выглядел так, как нам хотелось бы. Сегодня он провел прекрасный матч, поэтому все абсолютно заслуженно