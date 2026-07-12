Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал выступление летнего новичка Георгия Джикии.

32-летний центральный защитник вышел на замену в товарищеском матче со «Спартаком» (2:0).

– Джикия вышел в футболке «Локомотива» в матче против «Спартака» – для многих это было непривычно. В каких компонентах Георгий напрямую может помочь вашей команде?

– Во всех. Это опытный игрок, высококвалифицированный футболист, который не нуждается в представлении. Понятно, что был определeнный простой в игровой практике, в подготовительном этапе. Необходимо форму набирать, но потихоньку это делает.

Мы мониторим его функциональное состояние, даeм ему дозированное игровое время. Он утром сыграл около 70 минут против «Акрона», вечером вышел на замену в более стрессовой игре. Всe идeт шаг за шагом.

Он подсказывает нашим ребятам, привносит определeнное спокойствие при игре в обороне. Это то, что нам необходимо.