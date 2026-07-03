«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче

«Локомотив» разгромил «Знамя Труда» в товарищеском матче со счетом 8:0.

Игра прошла на базе москвичей в Баковке.

Хет-триком у «Локомотива» отметился Владислав Голубев, дубли оформили Артем Корнеев и Руслан Мялковский, еще один гол на счету Вадима Ракова.

Сегодня красно-зеленые проведут еще один товарищеский матч со «Спартаком К».

Товарищеский матч

«Локомотив» – «Знамя Труда» – 8:0 (3:0)

Голы: Голубев, 2 (1:0); Мялковский, 25 (2:0); Голубев, 31 (3:0); Корнеев, 51 (4:0); Голубев, 62 (5:0); Мялковский, 64 (6:0); Раков, 73 (7:0); Корнеев, 80 (8:0).