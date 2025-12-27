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Знамя Труда
Знамя Труда
Орехово-Зуево
Стадион:
Знамя Труда
Сайт:
http://fczt-oz.ru/
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
3 июля
1
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
Фото
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Старейший клуб России закрывается
21 января
5
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В старейшем клубе России отреагировали на слухи о банкротстве
2025.10.16 21:47
Старейший клуб России оказался на грани банкротства
2025.10.16 19:19
3
«Знамя Труда» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00
2025.09.23 08:50
«Темп» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:28
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Фото
Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»
2025.07.09 20:52
2
Прогноз на точный счeт матча «Знамя Труда» – «Салют»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:10
Прогноз на точный счeт матча «Знамя Труда» – «Строгино»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:59
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счет матча «Знамя Труда» – «Спартак Тамбов»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:42
Прогноз на точный счет матча «Знамя Труда» – «Рязань»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:53
Видео
В первом матче нового сезона Медиалиги был забит гол со своей половины поля
2025.04.19 14:52
Фото
«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
2025.03.06 14:51
3
Видео
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
2024.10.17 20:43
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
2024.09.27 15:40
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
2024.09.26 22:22
«Иркутск» – «Знамя Труда»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:45
«Знамя Труда» – «Спартак-2»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:40
Фото
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
2023.10.04 07:58
Янбаев анонсировал возобновление карьеры Павлюченко
2023.03.31 13:21
1
Фото
Определен самый загруженный российский стадион в этом сезоне
2022.12.11 15:08
1
2
Главные новости
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
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ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
21
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
3
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
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