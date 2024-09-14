В 23-м туре Второй лиги России встретятся команды «Знамя Труда» и «Спартак-2» на стадионе «Знамя Труда». Обе команды демонстрируют стабильные выступления в последних играх, но находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Знамя Труда» занимает 11-е место с 25 очками, в то время как «Спартак-2» борется за лидерство, имея 43 очка и занимая 2-е место.
Анализ команды «Знамя Труда»
Под руководством Вячеслава Луговкина команда показывает неплохие результаты, особенно в обороне, пропуская всего 0.80 гола за игру в последних 5 матчах. «Знамя Труда» стабильно набирает очки в домашних матчах, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч. Однако их результативность в атаке не так впечатляет – всего 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Зенит-2» 2:0 «Знамя Труда»
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«Знамя Труда» 2:0 «Ленинградец»
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«Знамя Труда» 1:0 «Звезда СПб»
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«Родина-М» 1:2 «Знамя Труда»
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«ФК Тверь» 1:1 «Знамя Труда» (победа по пенальти)
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
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Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Анализ команды «Спартак-2»
«Спартак-2» под руководством Дмитрия Комбарова демонстрирует лучшую атаку в турнире, забив 49 голов в 22 матчах. Их главная звезда – Карпенко, который забил 15 мячей в 20 матчах. Однако, несмотря на высокую результативность, оборона команды нестабильна – в последних 5 матчах они пропустили 10 голов. Более того, команда испытывает трудности в выездных матчах, проиграв 4 последних игры на выезде.
Последние 5 матчей:
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«Спартак-2» 3:1 «Енисей-2»
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«Торпедо Владимир» 3:1 «Спартак-2»
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«Спартак-2» 2:1 «Динамо СПб»
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«Чертаново» 3:2 «Спартак-2»
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«Спартак-2» 0:2 «Динамо Вологда»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.60 гола за матч
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Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
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Пропускает в 7 последних матчах
Тактический разбор
«Знамя Труда» делает ставку на плотную игру в обороне и стремится контролировать темп матча через медленный переход от обороны к атаке. Команда показывает стабильность в домашних матчах и эффективно использует стандартные положения. Основная слабость – нехватка креативности в атаке, что снижает их шансы на большое количество забитых голов.
«Спартак-2» ориентирован на быструю и атакующую игру. Важнейшую роль в атаке играет Карпенко, который становится ключевой фигурой в завершении атак. Однако оборонительная линия команды подвержена ошибкам, особенно на выезде, что делает их уязвимыми в контратаках.
Личные встречи
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01.06.2024 – «Спартак-2» 3:1 «Знамя Труда»
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12.05.2015 – «Знамя Труда» 0:1 «Спартак-2»
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23.09.2014 – «Спартак-2» 1:1 «Знамя Труда»
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Знамя Труда»: 3.50
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Ничья: 3.20
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Победа «Спартак-2»: 2.10
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.80). Учитывая атакующие проблемы «Знамя Труда» и нестабильную оборону «Спартак-2», можно ожидать голов с обеих сторон.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). С учетом результативности «Спартак-2» и того, что обе команды пропускают в последних матчах, этот исход вполне вероятен.
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Более рискованная ставка: Победа «Спартак-2» (2.10). Несмотря на проблемы на выезде, у «Спартак-2» есть хороший шанс на победу благодаря сильной атаке.
Рекомендация: Победа «Спартак-2» за коэффициент 2.10.