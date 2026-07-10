«Балтика» определилась с будущим 4 игроков

«Балтика» договорилась о продлении контракта с защитником Никитой Боковым.

Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2030 года.

С начала предсезонных сборов Боков активно тренируется с основным составом «Балтики».

«Поздравляем Никиту и желаем продолжать своe футбольное развитие!» – говорится в сообщении клуба.

22-летний Боков – воспитанник петербургского футбола. С детства тренировался в спортивной школе Кронштадта. После выпуска в 2020 году выступал ФК «Авангард» в первенстве Санкт-Петербурга.

В январе 2025 года Боков присоединился к «Балтике-2». С тех пор провeл за нее 28 матчей: 16 в сезоне-2025 и 12 в нынешнем.

«Балтика» также объявила об уходе трех игроков, выступавших за вторую команду. У них истекли сроки контрактов с клубом.

Команду покинули 21-летний защитник Павел Горбачев, 20-летний полузащитник Артем Яшков и 24-летний хавбек Артем Исик.

Все они воспитанники калининградского футбола.