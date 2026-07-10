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Кержаков не включил Сафонова в топ-10 вратарей мира

10 июля, 21:15

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков на ютуб-канале «СБГ ШОУ» оценил уровень голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Сафонов входит в десятку лучших вратарей мира?

– Сейчас нет. Ему нужно больше времени.

– Для тебя вообще шок, что он оказался в такой ситуации?

– Я думаю, что повлияло, что ушел Доннарумма и что купили Шевалье, а не условного Меньяна. Если бы он был, было бы сложнее Матвею. Я к чему это говорю. Когда покупали Шевалье, я читал некоторые статьи, где его сравнивали с Доннаруммой, где он чуть ли не по всем параметрам был сильнее. Для меня это было смешно, если честно. Это абсолютно два разных уровня. Я видел Шевалье, когда он в «Лилле» играл.

Его единственное преимущество перед Матвеем было – это то, что он – француз. Видно было, какая ему поддержка была оказана. И когда Матвей уже стал играть, да у него были какие-то ошибки, все равно в прессе мелькало, что он еще не заслужил, давайте Шевалье. Хорошо, что есть Луис Энрике (главный тренер «ПСЖ») со своим видением футбола. На него это давление не влияло. Может быть, другой тренер бы ставил бы (Шевалье), поддаваясь общественному мнению.

Когда я смотрел финал Лиги чемпионов, поймал себя на мысли, что у меня есть какое-то количество матчей в ЛЧ и это незабываемый опыт, а он (Сафонов) выиграл ее. Я просто не могу себе этого представить, насколько это круто. Просто фантастика.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сейчас игрок в отпуске.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит ПСЖ Кержаков Михаил Сафонов Матвей
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