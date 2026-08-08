«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.
Встреча прошла на стадионе «Уллеви» в шведском Гетеборге.
Нападающий парижан Ибрагим Мбайе открыл счет уже на 2-й минуте. Форвард «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо восстановил равенство на 32-й минуте.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле 77 минут и пропустил один мяч.
- В сезоне-2025/26 «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 76 очков в 34 матчах, а также выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).
- «Манчестер Юнайтед» финишировал третьим в АПЛ с 71 очком в 38 встречах.
- Сафонов начинает третий сезон в «ПСЖ».
Источник: «Бомбардир»