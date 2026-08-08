«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Уллеви» в шведском Гетеборге.

Нападающий парижан Ибрагим Мбайе открыл счет уже на 2-й минуте. Форвард «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо восстановил равенство на 32-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле 77 минут и пропустил один мяч.