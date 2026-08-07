Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год

«ПСЖ» близок к приобретению японского голкипера «Пармы» Зиона Сузуки за 35 миллионов евро.

23-летнего вратаря планируют отдать в аренду в «Ювентус» на предстоящий сезон, однако через год «ПСЖ» рассчитывает на него как на основного вратаря.

С учетом грядущего трансфера Сузуки один из двух действующих голкиперов – Шевалье (контракт до 2030 года) или 27-летний Матвей Сафонов – покинет команду летом 2027 года. Окончательное решение будет зависеть от расклада сил во вратарской линии по ходу следующего сезона.