Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год

«ПСЖ» близок к приобретению японского голкипера «Пармы» Зиона Сузуки за 35 миллионов евро.
23-летнего вратаря планируют отдать в аренду в «Ювентус» на предстоящий сезон, однако через год «ПСЖ» рассчитывает на него как на основного вратаря.
С учетом грядущего трансфера Сузуки один из двух действующих голкиперов – Шевалье (контракт до 2030 года) или 27-летний Матвей Сафонов – покинет команду летом 2027 года. Окончательное решение будет зависеть от расклада сил во вратарской линии по ходу следующего сезона.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года.
- Вместе с клубом он дважды выиграл чемпионат Франции, по разу – Кубок и Суперкубок страны, а также две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
- Матвей – воспитанник «Краснодара».
Источник: L'Equipe